الألقاب مؤشرات مهن أم أوسمة: الأكاديمي نموذجا؟ - آزاد أحمد علي

2021/05/26 | 21:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#آزاد_أحمد_علي في زمن التواصل والاتصالات السريعة المعاصر وضمن مجتمعات ازدادت حساسيتها، وبالترابط عضويا مع زيادة التخصصات وتنوع المهن، نلاحظ طغيان للمصطلحات المهنية، بل ثمة مبالغة في استعراض المسميات المرتبطة بالمهن، بعضها مستجد وبعضها الآخر قديم يتم اعادة احيائه، وليس ثمة عيب في تقمص الصفة المهنية، سوى الاستخدام غير المناسب في المكان والزمان غير الضروريين.



فما المصطلحات الجديدة الطاغية كالمحلل الاستراتيجي أو ال ......





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