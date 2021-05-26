لأول مرة منذ تفكيك يوغسلافيا الاشتراكية / اليسار الكرواتي يفوز في العاصمة ويمثل في جميع بلديات المدن - رشيد غويلب

2021/05/26 | 21:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رشيد_غويلب جرت في 16 أيار 2021 الانتخابات الإقليمية والمحلية في جميع انحاء كرواتيا.



ودعي قرابة 3,7 مليون ناخب لاختيار حكام جدد للمناطق ورؤساء بلديات وبرلمانيين إقليميين ومحليين.



وينتخب رؤساء المقاطعات (هناك 20 مقاطعة إلى جانب العاصمة) ورؤساء البلديات بشكل مباشر.



وحيث لم يحقق المرشحون أغلبية مطلقة في الاقتراع الأول، ستجرى انتخابات الجولة الثانية في 30 أيار.وعدت نتائج الانتخابات رسالة من الناخبين الساعين إ ......





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