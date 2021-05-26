السفارة الاميركية تدعو الحكومة العراقية للتحقيق بشأن احداث ساحة التحرير

2021/05/26 | 21:35 - المصدر: قناة التغيير

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دعت السفارة الاميركية في بغداد الحكومة، لتحقيق عاجل ومعمق لاعتقال ومحاكمة المسؤولين عن احداث الامس.

وعبرت السفارة في بيان عن انزعاجها الشديد جراء التقارير التي تتحدث عن مقتل مدنيين خلال تظاهرات أمس في بغداد.



واكدت دعم العراقيين في التعبير عن آرائهم بشكل سلمي دون خوف من أعمال عنفٍ أو انتقام.

واشارت الى انه يتحتم على الحكومة ان تجري تحقيقاً عاجلاً ومعمقاً لاعتقال ومحاكمة المسؤولين عن التحريض على أعمال العنف والاضطلاع بها.منذ العام 2003.

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