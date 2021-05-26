2021/05/26 | 21:35 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | عناصر الحشد تباشر بالانسحاب من مداخل الخضراء بشكل تدريجي

قيادة الحشد الشعبي تصدر أوامر بسحب عناصرها من شوارع بغداد

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