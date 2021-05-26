الكاظمي: حماية أمن المواطن مسؤولية الحكومة ووجهنا بتحقيق فوري بالمظاهر المسلحة

2021/05/26 | 21:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكد القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء ، أن المظاهر المسلحة التي حدثت اليوم انتهاك خطير للدستور العراقي، فيما شدد على أن حماية أمن الوطن وعدم تعريض أمن شعبنا للمغامرات مسؤولية الحكومة.وقال الكاظمي في بيان صادر عن مكتبه تلقته وكالة الأنباء الرسمية (واع): "نفذت قوة أمنية عراقية مختصة بأمر القائد العام للقوات المسلحة مذكرة قبض قضائية بحق أحد المتهمين، صباح اليوم، وفق المادة 4 إرهاب وبناء على شكاوى بحقه".وأضاف، "وقد شكلت لجنة تحقيقية تتكون من قيادة العمليات المشتركة واستخبارات الداخلية والاستخبارات العسكرية والأمن الوطني وأمن الحشد الشعبي للتحقيق في الاتهامات المنسوبة إليه وهو الان بعهدة قيادة العمليات المشتركة الى حين انتهاء التحقيق".وأكد أن "المظاهر المسلحة التي حدثت من قبل مجموعات مسلحة تعد انتهاكاً خطيراً للدستور العراقي والقوانين النافذة، ووجهنا بالتحقيق الفوري في هذه التحركات حسب القانون".وشدد على "أن حماية أمن الوطن وعدم تعريض أمن شعبنا إلى المغامرات في هذه المرحلة التاريخية مسؤولية ملقاة على عاتق الحكومة والقوى الأمنية والعسكرية والقوى والأحزاب والتيارات السياسية، ولذلك ندعو الجميع إلى تغليب مصلحة الوطن".

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