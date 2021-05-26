اعتقال مصلح: زعماء يجتمعون بالكاظمي.. والحشد الشعبي يعلن سحب قواته

2021/05/26 | 21:49 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

تتسارع الأحداث في قضية اعتقال قاسم مصلح قائد عمليات الأنبار في الحشد الشعبي، فيما أعلنت هيئة الحشد الشعبي سحب قواتها من المنطقة الخضراء.

وقال مسؤول سياسي رفيع في حديث لـ "الترا عراق"، إنّ "زعماء كتل سياسية بدأوا اجتماعًا الآن مع رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بشأن الخطوات التي ستتخذ في قضية اعتقال قاسم مصلح".

وأضاف المسؤول مشترطًا عدم كشف هويته، أنّ "الاجتماع ضم نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون وهادي العامري زعيم تحالف الفتح، فضلاً عن حيدر العبادي زعيم ائتلاف النصر وعمار الحكيم زعيم تيار الحكمة ونصار الربيعي القيادي في كتلة سائرون".

وأوضح المسؤول، أنّ "الأطراف المجتمعة تحاول الوصول إلى إجراء يدعم هيبة الدولة".

من جانبها قالت هيئة الحشد الشعبي في بيان، إنّ "القيادة أصدرت أوامر لانسحاب قطعات الحشد المرابطة كدوريات عند مداخل الخضراء".

واعتقلت قوة من الاستخبارات، في وقت سابق، قائد عمليات الأنبار في الحشد الشعبي وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب بتهم تتعلق بعمليات اغتيال ناشطين من بينهم إيهاب الوزني.

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