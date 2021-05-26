2021/05/26 | 21:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توعد وزير الدفاع الإسرائيلي، بني غانتس، الأربعاء، "محركات الإرهاب" بأن تصبح خرابا في لبنان، في إشارة إلى حزب الله، الذي قال كشف مصدر أمني سبب الضعف والإعياء الذي ظهر على زعيمه حسن نصرالله، خلال كلمة متلفزة أمس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إسرائيل تتوعد: سيهتز لبنان.. ومصادر أمنية تكشف سر "ضعف" نصرالله ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إسرائيل تتوعد: سيهتز لبنان.. ومصادر أمنية تكشف سر "ضعف" نصرالله ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).