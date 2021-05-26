مدير إعلام الحشد عن اعتقال مصلح: انتهى الموضوع

2021/05/26 | 21:52 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن مدير إعلام هيئة الحشد الشعبي مهند العقابي، الأربعاء، “انتهاء موضوع” اعتقال القيادي في الحشد قاسم مصلح و”وأد الفتنة”.وكتب العقابي في تدوينة: “انتهى الموضوع ووئدت الفتنة ،حفظ الله العراق والعراقين وزاد من هيبة ووحدة قواتنا الأمنية البطلة بكافة صنوفها، وشكرآ لمن ساهم بذلك”.وانتشر مسلحون تابعون لفصائل “المقاومة”، ظهر اليوم، في عدد من […]

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