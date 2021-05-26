مطالبة ببناء مدارس جديدة في خورماتو

2021/05/26 | 21:54 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب قسم الأشراف التربوي التابع لقسم الدراسة الكوردية في خورماتو ادارة القضاء بالأسراع في بناء مدارس جديدة في القضاء .

وقال المشرف التربوي أحمد رمضان لـ PUKmedia: أن معاناتنا الرئيسية هي قلة الأبنية المدرسية في القضاء وهذا خلق لنا الكثير من المشاكل حيث هناك ثلاث وجبات من الدوام في بناء واحد وهذا سيؤثر على التدريس والتعاليم في القضاء.

وأضاف: فاتحنا الجهات المعنية بهدف أتخاذ الأجراءات اللازمة والأسراع في بناء مدارس جديدة أو أكمال المدارس التي وقف العمل فيها لأنهاء أزمة الأبنية المدرسية في القضاء.

PUKmedia/ عمر اواره

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