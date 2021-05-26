الكاظمي: المظاهر المسلحة تعد انتهاكاً خطيراً للدستور العراقي

2021/05/26 | 21:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي ان المظاهر المسلحة من قبل مجموعات مسلحة تعد انتهاكاً خطيراً للدستور العراقي والقوانين النافذة موجها بالتحقيق الفوري في هذه التحركات حسب القانون.

واكد الكاظمي في بيان ان قوة أمنية عراقية مختصة بأمر القائد العام للقوات المسلحة نفذت مذكرة قبض قضائية بحق أحد المتهمين صباح اليوم وفق المادة اربعة إرهاب وبناء على شكاوى بحقهوأشار البيان الى تشكيل لجنة للتحقيق في الاتهامات المنسوبة إليه باعتباره وهو الآن بعهدة قيادة العمليات المشتركة إلى حين انتهاء التحقيق.

وأضاف البيان إن حماية أمن الوطن وعدم تعريض أمن شعبنا إلى المغامرات في هذه المرحلة التأريخية مسؤولية ملقاة على عاتق الحكومة والقوى الأمنية والعسكرية والقوى والأحزاب والتيارات السياسية ولذلك ندعو الجميع إلى تغليب مصلحة الوطن

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