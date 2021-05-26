عاجل | بيان عن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي

2021/05/26 | 21:58 - المصدر: قناة التغيير

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بيان عن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي

البيان: قوة أمنية عراقية مختصة بأمر القائد العام للقوات المسلحة نفذت مذكرة قبض قضائية بحق أحد المتهمين صباح اليوم وفق المادة 4 إرهاب وبناء على شكاوى بحقه

البيان: شكلت لجنة تحقيقية تتكون من قيادة العمليات المشتركة واستخبارات الداخلية والاستخبارات العسكرية والأمن الوطني وأمن الحشد الشعبي للتحقيق في الاتهامات المنسوبة إليه

باعتباره وهو الآن بعهدة قيادة العمليات المشتركة إلى حين انتهاء التحقيق

البيان: المظاهر المسلحة التي حدثت من قبل مجموعات مسلحة تعد انتهاكاً خطيراً للدستور العراقي والقوانين النافذة ووجهنا بالتحقيق الفوري في هذه التحركات حسب القانون

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