بغداد: تعليق غاضب من السفارة الكندية بعد انتشار جماعات مسلحة في ’الخضراء’

2021/05/26 | 22:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

علق السفير الكندي في بغداد اولريك شانون، الأربعاء، بشأن انتشار جماعات مسلحة في المنطقة الخضراء.

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وقال شانون في تدوينة تابعها "ناس"، (26 أيار 2021)، إنه "لا يمكن احترام الحقوق الأساسية للمواطن ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الناشطين وسط انتشار جماعات مسلحة تعتبر نفسها فوق القانون".

وأضاف، أن "استعراض الأسلحة اليوم ضد مؤسسات عامة هو تهديد واضح لهيبة الدولة، يجب السماح للقضاء العراقي بالعمل دون التهديد بالعنف، وتطبيق القانون على الجميع".

وانتشرت عناصر من المجاميع المسلحة، في وقت سابق، عند مدخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

واظهرت صور اطلع عليها "ناس" (26 أيار 2021)، أفراد من المجاميع المسلحة وهم مدججون بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة في خطوة "استعراضية" عند مدخل المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد.

وانتشرت، عصر اليوم الأربعاء، مجموعات مسلحة قرب مدخل المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد.

واظهرت صور حصل عليها "ناس"، (26 أيار 2021)، انتشار مجموعات مسلحة ترتدي الزي الأسود، بالقرب من مداخل ومقتربات المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد.

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