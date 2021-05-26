فن التخالف في التحالف -دكتور نزار محمود

2021/05/26 | 22:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انها‭ ‬مهارة‭ ‬ودهاء‭ ‬وخبث‭ ‬السياسة‭ ‬التي‭ ‬تقتضيها‭ ‬البراغماتية‭ ‬أحياناً،‭ ‬وتلفها‭ ‬الانتهازية‭ ‬أحياناً‭ ‬أخرى‭.‬ تعالوا‭ ‬نطوف‭ ‬تاريخ‭ ‬الأمم‭ ‬والشعوب‭ ‬والدول،‭ ‬ونلج‭ ‬دهاليز‭ ‬السياسة‭ ‬لنقف‭ ‬على‭ ‬فنون‭ ‬آلاف‭ ‬حالات‭ ‬التخالف‭ ‬في‭ ‬التحالف‭.‬لكني،‭ ‬وفي‭ ‬اطار‭ ‬“‭ ‬همسة”‭ ‬لا‭ ‬يسعني‭ ‬خوض‭ ‬بطون‭ ‬الكتب‭ ‬لكي‭ ‬أورد‭ ‬أمثلة‭ ‬عليها‭.‬بيد‭ ‬أني‭ ‬اعتمد‭ ‬على‭ ‬ثقافة‭ ‬وفطنة‭ ‬القارىء‭ ‬في‭ ‬تذكر‭ ‬بعضها‭ ‬منها‭ […]

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