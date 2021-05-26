2021/05/26 | 22:09 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- انها مهارة ودهاء وخبث السياسة التي تقتضيها البراغماتية أحياناً، وتلفها الانتهازية أحياناً أخرى. تعالوا نطوف تاريخ الأمم والشعوب والدول، ونلج دهاليز السياسة لنقف على فنون آلاف حالات التخالف في التحالف.
لكني، وفي اطار “ همسة” لا يسعني خوض بطون الكتب لكي أورد أمثلة عليها.
بيد أني اعتمد على ثقافة وفطنة القارىء في تذكر بعضها منها […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فن التخالف في التحالف -دكتور نزار محمود) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
لكني، وفي اطار “ همسة” لا يسعني خوض بطون الكتب لكي أورد أمثلة عليها.
بيد أني اعتمد على ثقافة وفطنة القارىء في تذكر بعضها منها […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فن التخالف في التحالف -دكتور نزار محمود) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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