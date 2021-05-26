2021/05/26 | 22:09 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مشاهدة جمالية ممتعة لن نحظى بها مرة أخرى قبل العام 2033 سيدني (أ ف ب) – تشخص أنظار هواة الظواهر الفلكية في منطقة المحيط الهادئ مساء الأربعاء إلى السماء لمشاهدة ظاهرة “قمر الدم العملاق” ذي اللون المائل إلى الأحمر عند حصول خسوف كليّ هو الأول من نوعه منذ عامين.وسيحدث هذا المشهد الاستثنائي عندما يكون القمر […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قمر الدم العملاق ظاهرة فلكية تشغل الكرة الارضية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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