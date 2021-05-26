قمر‭ ‬الدم‭ ‬العملاق ظاهرة‭ ‬فلكية‭ ‬تشغل الكرة‭ ‬الارضية

2021/05/26 | 22:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مشاهدة‭ ‬جمالية‭ ‬ممتعة‭ ‬لن‭ ‬نحظى‭ ‬بها‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬قبل‭ ‬العام‭ ‬2033 سيدني‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تشخص‭ ‬أنظار‭ ‬هواة‭ ‬الظواهر‭ ‬الفلكية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬المحيط‭ ‬الهادئ‭ ‬مساء‭ ‬الأربعاء‭ ‬إلى‭ ‬السماء‭ ‬لمشاهدة‭ ‬ظاهرة‭ “‬قمر‭ ‬الدم‭ ‬العملاق‭”‬‭ ‬ذي‭ ‬اللون‭ ‬المائل‭ ‬إلى‭ ‬الأحمر‭ ‬عند‭ ‬حصول‭ ‬خسوف‭ ‬كليّ‭ ‬هو‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬منذ‭ ‬عامين‭.‬وسيحدث‭ ‬هذا‭ ‬المشهد‭ ‬الاستثنائي‭ ‬عندما‭ ‬يكون‭ ‬القمر‭ […]

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