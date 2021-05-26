قتل نمرين غدرا بحارس حديقة كان يعتني بهما

2021/05/26 | 22:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بكين‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬قضى‭ ‬حارس‭ ‬حديقة‭ ‬حيوانات‭ ‬حينما‭ ‬كان‭ ‬يطعم‭ ‬نمرين‭ ‬تم‭ ‬القضاء‭ ‬عليهما‭ ‬لاحقًا‭ ‬بعد‭ ‬فرارهما‭ ‬من‭ ‬القفص‭ ‬في‭ ‬متنزه‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬الصين‭.‬ وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لمديرية‭ ‬الغابات‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬شيتشوان‭ ‬بمقاطعة‭ ‬هينان‭ ‬وسط‭ ‬الصين‭ “‬جُرح‭ ‬حارس‭ ‬صباح‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬حادثة‭ ‬عض‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬يطعم‭ ‬نمرين‭ ‬ونُقل‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬طارئة‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ […]

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