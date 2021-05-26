لاعبو المتتخب الوطني: جاهزون لموقعة النيبال

2021/05/26 | 22:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة - واع -حسين عمارحدد مدير إعلام المنتخب الوطني لكرة القدم هشام محمد، اليوم الأربعاء، موعد تقديم القائمة النهائية للمنتخب قبل التوجه إلى البحرين في التصفيات الأسيوية المزدوجة، فيما أكد اللاعبون جاهزيتهم للمباراة مع النيبال يوم السبت.وقال محمد في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "لا عودة للاعبي نادي الشرطة التسعة الذين غادروا معسكر المنتخب في البصرة، المدرب اختار بدلاء لهم وهو مقدر لوضع اللاعبين والذين سيكونون في المنتخب، وبعد مباراة النيبال سيقرر من سيكون ضمن القائمة النهائية المتوجهة إلى البحرين". وأضاف، أنه "من أول يوم لاستدعاء اللاعبين الستة البدلاء تم ابلاغهم من قبل المدرب بأنه سيعطي الفرصة لكل اللاعبين كون مباراة طاجيكستان تختلف فنياً عن مباراة النيبال لذلك هو أشرك مجموعة في المباراة الأولى ومباراة النيبال ستعطي فرصة للجميع". وبخصوص موقف الإصابات أوضح محمد "ليس لدينا إصابات من لعبة طاجيكستان واللاعبون عاودوا التدريب اليوم والأمور طبيعية". وختم بأن "التواصل جار مع البحرين وستكون هناك مسحات خاصة بفيروس كورونا للفريق قبل السفر واثناء نزولهم هناك".بدوره أكد لاعب المنتخب سجاد جاسم لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مباراة طاجيكستان كانت مفيدة رغم أنها انتهت بالتعادل والهدف منها تجريب بعض اللاعبين، ولدينا مباراة مع النيبال يوم السبت، وسنظهر بمستوى جيد ونتمنى التوفيق، المدرب لديه نظرة كاملة للاعبين وإن شاء الله تتاح لي الفرصة باللعب وأثبت جدارتي".أما اللاعب بسام شاكر فقد تحدث عن ادائه في مباراة العراق مع طاجيكستان وقال "الحمد لله قدمت مستوى جيد مع الكادر التدريبي وإن شاء الله نعد الجمهور بتقديم مباراة جيدة مع النيبال".بدوره قال اللعب شيركو كريم إن "كل اللاعبين جاهزون للمباراة مع النيبال والتدريب تم على أعلى مستوى وإن شاء الله يتم تعويض الفرص التي ضاعت بالمباراة الأولى مع طاجيكستان".

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