2021/05/26 | 22:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أصدر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، بياناً بشأن الاحداث الأمنية التي حصلت إثر تداعيات اعتقال قاسم مصلح.وقال الكاظمي في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” إن “قوة امنية عراقية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي بشأن اعتقال مصلح: المظاهر المسلحة تعد انتهاكاً خطيراً للدستور المركز الخبري الوطني.

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