الموارد المائية تكشف حجم الخزين المائي للسدود والخزانات

2021/05/26 | 22:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أكدت وزارة الموارد المائية، اليوم الأربعاء، أن الخزين المائي للسدود والخزانات كافٍ للموسمين المقبلين الصيفي والشتوي، فيما طمأنت بأن مناسيب دجلة والفرات ستزداد خلال انطلاق الخطة الزراعية الشهر المقبل.

وقال المتحدث باسم الوزارة علي راضي في تصريح اوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) وتابعته (بغداد اليوم)، إن "الخزين المائي للسدود والخزانات كافٍ للموسم الصيفي المقبل ولمياه الشرب والاهوار وجميع الاستخدامات الصحية والصناعية وغيرها، إضافة إلى أنه يؤمن الموسم الشتوي المقبل"، لافتا الى أن "ما متوفر الان من المياه جيد نتيجة الإجراءات التي قامت بها الوزارة سواء بالاستفادة من كميات المياه الواردة خلال السنة الفيضانية لعام 2019 وكذلك الايرادات لعام 2020 وهذه الادارة لخزن المياه كانت مهمة".

وأشار الى أن "نهري دجلة والفرات عادا لمناسيبهما وسيشهدان زيادة بعد انطلاق الخطة الزراعية المقبلة خلال الشهر المقبل"، مبينا أن "عودة مناسيب نهري دجلة والفرات ستتحقق عبر إطلاق كميات من مياه السدود والخزانات لسد الموسم الزراعي".

وأضاف، أن "الوزارة لديها فراغ خزني في السدود وبامكانها أن تستوعب كميات واردة اضافية".

وتابع أن "الوزارة تعمل فنيا ودبلوماسيا مع دول المنبع على تقاسم الضرر في وقت الشح إضافة إلى اللجان التفاوضية المستمرة من اجل ضمان الحقوق المائية"، موضحا أنه "من ضمن الخطط الاستراتيجية للوزارة في معالجة ازمة المياه، أنها باشرت ببناء سد مكحول حيث إنه يعد من السدود المهمة الذي سيضيف سعة خزنية بحدود 3 مليارات متر مكعب لتوليد الطاقة الكهربائية وتوفير فرص العمل وتوسعة الأراضي الزراعية في صلاح الدين وكركوك".

وأردف بأن "الوزارة تأمل أن تتم إعادة المباشرة في بادوش التي توقفت سابقا بسبب التخصيصات المالية".

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