القبض على 45 متهماً بقضايا جنائية مختلفة قي واسط

2021/05/26 | 22:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أعلنت قيادة شرطة محافظة واسط، اليوم الأربعاء، القبض على 45 متهماً بقضايا جنائية مختلفة.

وقالت قيادة الشرطة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "تقوم بسلسلة عمليات أمنية في عموم قواطع المسؤولية لمتابعة المطلوبين وتنفيذ مذكرات القبض".

وأضافت، أنها "تمكنت من إلقاء القبض على (45) متهما بقضايا جنائية مختلفة وعدد من المخالفين للقانون".

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