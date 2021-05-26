بيان من القائد العام للقوات المسلحة

2021/05/26 | 22:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

عد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، المظاهر المسلحة التي حدثت من قبل مجموعات مسلحة انتهاكاً خطيراً للدستور العراقي والقوانين النافذة، مبينا انه تم التوجيه بالتحقيق الفوري في هذه التحركات.

وقال الكاظمي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "قوة امنية عراقية مختصة بأمر القائد العام للقوات المسلحة مذكرة قبض قضائية بحق احد المتهمين صباح اليوم وفق المادة 4 ارهاب وبناء على شكاوى بحقه".

واضاف الكاظمي "شكلت لجنة تحقيقية تتكون من قيادة العمليات المشتركة واستخبارات الداخلية والاستخبارات العسكرية والامن الوطني وامن الحشد الشعبي للتحقيق في الاتهامات المنسوبة اليه والموقوف الان بعهدة قيادة العمليات المشتركة الى حين انتهاء التحقيق".

واعتبر الكاظمي المظاهر المسلحة التي حدثت من قبل مجموعات مسلحة "انتهاكاً خطيراً للدستور العراقي والقوانين النافذة"، مشيرا الى انه "تم التوجيه بالتحقيق الفوري في هذه التحركات حسب القانون".

وافاد ان "حماية امن الوطن وعدم تعريض امن شعبنا الى المغامرات في هذه المرحلة التاريخية مسؤولية ملقاة على عاتق الحكومة والقوى الامنية والعسكرية والقوى والاحزاب والتيارات السياسية ، ولذلك ندعو الجميع الى تغليب مصلحة الوطن".

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