بعد “لغط” انخفاض مناسيب دجلة والفرات.. الوزارة تطمئن بشأن الخزين المائي للسدود

2021/05/26 | 22:20 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت وزارة الموارد المائية، الأربعاء، أن الخزين المائي للسدود والخزانات كافٍ للموسمين المقبلين الصيفي والشتوي، فيما طمأنت بأن مناسيب دجلة والفرات ستزداد خلال انطلاق الخطة الزراعية الشهر المقبل.وقال المتحدث باسم الوزارة علي راضي في تصريح للوكالة الرسمية،إن “الخزين المائي للسدود والخزانات كافٍ للموسم الصيفي المقبل ولمياه الشرب والأهوار وجميع الاستخدامات الصحية والصناعية وغيرها، […]

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