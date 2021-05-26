2021/05/26 | 22:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | فتح مداخل ومخارج المنطقة الخضراء بعد انسحاب قطعات الحشد الشعبي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | فتح مداخل ومخارج المنطقة الخضراء بعد انسحاب قطعات الحشد الشعبي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | فتح مداخل ومخارج المنطقة الخضراء بعد انسحاب قطعات الحشد الشعبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).