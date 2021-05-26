كركوك .. سولاف بطلا للبطولة الرمضانية بكرة الطائرة

2021/05/26 | 22:25 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرت مساء اليوم الاربعاء في قاعة نادي سولاف الرياضي في مدينة كركوك المباراة الختامية للبطولة الرمضانية بالكرة الطائرة ، بين ناديا سولاف وكيوان والتي اسفرت عن فوز نادي سولاف بثلاثة اشواط ضد لاشيء لیحرز هذه البطولة .

وفي ختام البطولة وزعت الجوائز علی الفريقين الفائزين بالمركزين الاول والثاني .

يذكر ان البطولة الرمضانية بالكرة الطائرة نظمها نادي سولاف الرياضي بمدينة كركوك وكانت المباراة النهائية قد تأجلت الى اليوم.

PUKmedia رزكار شواني

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