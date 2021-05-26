دعوة لعودة البيشمركة الى كركوك

2021/05/26 | 22:25 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب استاذ جامعي في محافظة كركوك بضرورة عودة البيشمركة الى قضاء كركوك وأطرافها بهدف أستتباب الأمن في المنطقة.

وقال الأستاذ الجامعي حسن أمين الشيخاني لـ PUKmedia: ان عدم وجود قوات البيشمركة في كركوك يعني عدم وجود الأمن والأستقرار في المنطقة برمتها والآن أوضحت لأهالي كركوك بأن القوة الوحيدة التي دافعت عنهم بدون تفرقة هي البيشمركة فقط .

وأضاف: أصبح الآن وجود البيشمركة في كركوك جنبا الى جنب مع القوات الأتحادية ضروريا جدا لكي ينعم الجميع بالأمان دون خوف أو تردد.

PUKmedia/ عمر اواره

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