2021/05/26 | 22:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشفت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الأربعاء، عن عودة (664) نازحا كدفعة جديدة للنازحين من مخيم عامرية الفلوجة في محافظة الانبار الى مناطق سكناهم الاصلية طوعيا، مبينةً أن ذلك يأتي ضمن خطة الطوارئ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عودة مئات النازحين من مخيم عامرية الفلوجة إلى مناطقهم في الأنبار المركز الخبري الوطني.

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