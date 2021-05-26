الانتخابات وما أدراك ما الانتخابات في العراق! - مصطفى محمد غريب

2021/05/26 | 22:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصطفى_محمد_غريب تتخلل الانتخابات البرلمانية منذ البداية مشاكل متواصلة، وهذه المشاكل منحصرة بالانتخابات نفسها بسبب القانون الانتخابي الجائر الذي ساهم بالاستيلاء على أصوات الناخبين من قبل قوى متنفذة مهيمنة على السلطة، كما ساهم من يشاركون فيها وبخاصة القوى المتنفذة سياسياً وأمنياً ومالياً ومن هنا يبدأ الموضوع المشكلة الذي يشار لها قبل أو بعد أي انتخابات حصلت في السابق.



ففي المجال السياسي، والمالي، والأمني نلاحظ ......





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