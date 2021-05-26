انتشار أمني في مناطق عدة من بغداد (صور)

2021/05/26 | 22:36 - المصدر: السومرية نيوز

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تنشر السومرية نيوز، صوراً لانتشار أمني في مناطق عدة من بغداد، شملت جسور الجمهورية والطابقين والسنك والجادرية والعلاوي.

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