الأسد ينال الولاية ويندّد بالغرب والمبعوث الدولي: الانتخابات ليست ضمن العملية السياسية

2021/05/26 | 22:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمشق‭- ‬بيروت‭- ‬الزمان‭ ‬ حسم‭ ‬الناخبون‭ ‬السوريون‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬سيطرة‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬منذ‭ ‬صباح‭ ‬الأربعاء‭ ‬الاستحقاق‭ ‬الرئاسي‭ ‬لبشار‭ ‬الأسد‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬جديدة‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬رفض‭ ‬المناطق‭ ‬خارج‭ ‬إدارة‭ ‬الدولة‭ ‬السورية‭ ‬تلك‭ ‬الانتخابات‭ ‬وخرجت‭ ‬تظاهرة‭ ‬رافضة‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬ادلب‭ .‬وفوز‭ ‬الاسد‭ ‬هو‭ ‬الثاني‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬النزاع،‭ ‬فيما‭ ‬شككت‭ ‬دول‭ ‬غربية‭ ‬عدة‭ ‬بـ»نزاهة‮»‬‭ ‬الانتخابات‭.‬ بعد‭ […]

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