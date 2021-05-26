2021/05/26 | 22:39 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- راب يبحث مع نتانياهو حل الدولتين عمان- لندن – غزة – الزمان القاهرة – مصطفى عمارة بحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأربعاء في الأردن في ختام جولة شرق أوسطية تهدف الى تعزيز وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين وذلك في لقائه مع العاهل الأردني عبدالله الثاني..
وكان بلينكن عقد لقاء أمس […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القاهرة نقلت مطالب حماس الأربعة وبلينكن في الأردن لتعزيز وقف النار في غزة ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وكان بلينكن عقد لقاء أمس […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القاهرة نقلت مطالب حماس الأربعة وبلينكن في الأردن لتعزيز وقف النار في غزة ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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