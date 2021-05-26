2021/05/26 | 22:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- راب‭ ‬يبحث‭ ‬مع‭ ‬نتانياهو‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬ عمان‭- ‬لندن‭ – ‬غزة‭ – ‬الزمان القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬ بحث‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬الأردن‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬جولة‭ ‬شرق‭ ‬أوسطية‭ ‬تهدف‭ ‬الى‭ ‬تعزيز‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬والفلسطينيين‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬لقائه‭ ‬مع‭ ‬العاهل‭ ‬الأردني‭ ‬عبدالله‭ ‬الثاني‭..‬ وكان‭ ‬بلينكن‭ ‬عقد‭ ‬لقاء‭ ‬أمس‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القاهرة‭ ‬نقلت‭ ‬مطالب‭ ‬حماس‭ ‬الأربعة‭ ‬وبلينكن‭ ‬في‭ ‬الأردن‭ ‬لتعزيز‭ ‬وقف‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القاهرة‭ ‬نقلت‭ ‬مطالب‭ ‬حماس‭ ‬الأربعة‭ ‬وبلينكن‭ ‬في‭ ‬الأردن‭ ‬لتعزيز‭ ‬وقف‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).