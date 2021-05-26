سلالات متحورة جديدة لفيروس كورونا تبعث بالهلع في دول عدة

2021/05/26 | 22:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جنيف‭- ‬لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬ أعلنت‭ ‬منظّمة‭ ‬الصحّة‭ ‬العالميّة‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬الأربعاء‭ ‬أنّ‭ ‬السلالة‭ ‬المتحوّرة‭ ‬لفيروس‭ ‬كورونا‭ ‬التي‭ ‬اكتُشِفت‭ ‬في‭ ‬الهند‭ ‬رُصِدت‭ ‬حسب‭ ‬معلومات‭ ‬رسمية‭ ‬وغير‭ ‬رسمية،‭ ‬في‭ ‬ستين‭ ‬منطقة،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬استمرار‭ ‬الانخفاض‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬الإصابات‭ ‬والوفيات‭ ‬بالوباء‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭ ‬باستثناء‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭.‬ ومن‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬البرازيل‭ ‬حيث‭ ‬تجاوز‭ ‬عدد‭ ‬الوفيات‭ ‬بفيروس‭ […]

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