الدفاع المدني: إخماد حريق في معمل للنجارة وسط بغداد

2021/05/26 | 22:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعاعلنت مديرية الدفاع المدني، اخماد حريق داخل معمل للنجارة وسط بغداد.وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاربعاء، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل معمل للنجارة وقيصرية داخل بناية تجارية محاذية للمتحف العراقي في منطقة العلاوي وسط بغداد" .واضافت، ان " فرق الدفاع المدني طوقت النيران وانقذت فندق مجاور لموقع الحادث وابعدت خطر الحريق عن محلات ومعامل تجارية مخصصة للنجارة وانهت الحادث دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية" .يذكر ان سبب الحادث كان نتيجة تماس كهربائي داخل المعمل المحترق مما اشعل نيران الحريق بادئ الامر .

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