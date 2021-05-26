الحكيم: التفريط بهيبة الدولة يعرض حاضر البلاد ومستقبلها الى الخطر

2021/05/26 | 22:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، اليوم الاربعاء، أن التفريط بهيبة الدولة يعرض حاضر البلاد ومستقبلها الى الخطر.

وقال الحكيم في بيان صحفي، إن “كل العراقيين سواء في معيار المساءلة القانونية، ويجب إحترام قرارات مؤسسات الدولة وعلى رأسها السلطة القضائية التي ينبغي أن تسري قراراتها على الجميع بلا استثناء ليأخذ كل ذي حق حقه”.

وأضاف أن “التفريط بهيبة الدولة يعرض حاضر البلاد ومستقبلها الى الخطر فضلاً عن إضعافها وتشويه صورتها أمام الرأي العام العالمي”.

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