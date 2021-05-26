ناشطو الديوانية يمهلون الحكومة 7 أيام للكشف عن قتلة متظاهر المحافظة

2021/05/26 | 22:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الديوانية

امهل ناشطو محافظة الديوانية رئيس مجلس الوزراء اسبوعا واحدا للكشف عن قتلة الشاب محمد جاسم الذي قتل في ساحة التحرير يوم امس بعد ان اطلقت القوات الامنية النار على المتظاهرين.

المتظاهر علي طراد قال لـ(بغداد اليوم)، "اتفقنا على منح الحكومة مهلة 7 ايام لبيان مصداقيتها في الكشف عن قتلة الشهيد محمد جاسم وضرورة ان يكون هذا التحرك جدي وليس اعلامي"،مضيفا " في حال عدم الاستجابة وتسويف مطلبنا فاننا سنعمل على تصعيد موقفنا ومطالبنا ضمن الاطر القانونية".

بدوره اكد الناشط سجاد حسين وهو صديق للشهيد محمد بان متظاهري الديوانية اتفقوا على هذا الموقف، خصوصا وان محمد قتل بطريقة العمد ولم يكن من الذين يثيرون شغب او اي صدام".

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