إخماد حريق في معمل للنجارة وسط بغداد

2021/05/26 | 22:45 - المصدر: بغداد اليوم

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الدفاع المدني يخمد حريق معمل للنجارة محاذي للمتحف العراقي وسط بغداد..

تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل معمل للنجارة وقيصرية داخل بناية تجارية محاذيه للمتحف العراقي في منطقة العلاوي وسط بغداد .

حيث طوقت فرق الدفاع المدني النيران وانقذت فندق مجاور لموقع الحادث وابعدت خطر الحريق عن محلات ومعامل تجارية مخصصة للنجارة وانهت الحادث دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية .

يذكر ان سبب الحادث كان نتيجة تماس كهربائي داخل المعمل المحترق مما اشعل نيران الحريق بادئ الامر .

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