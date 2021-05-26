واشنطن بوست تكشف تفاصل مؤامرة لاستهداف لقاح فايزر

2021/05/26 | 22:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف العديد من المؤثرين الأوروبيين تلقيهم عروضا مالية لثني الملايين من متابعيهم على وسائل التواصل الاجتماعي عن تلقي لقاح فيروس كورونا الذي تنتجه شركة فايزر.

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