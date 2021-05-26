2021/05/26 | 22:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن النائب عن تحالف الفتح فالح الخزعلي، اليوم الأربعاء، إطلاق سراح قائد عمليات الأنبار قاسم مصلح واستلامه من أمن الحشد الشعبي.وقال فالح الخزعلي، في تغريدة له على موقع “تويتر”، تابعها “المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حديث عن إطلاق سراح قائد قاسم مصلح واستلامه من أمن الحشد الشعبي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حديث عن إطلاق سراح قائد قاسم مصلح واستلامه من أمن الحشد الشعبي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حديث عن إطلاق سراح قائد قاسم مصلح واستلامه من أمن الحشد الشعبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).