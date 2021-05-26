2021/05/26 | 23:09 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- غلق مداخل المنطقة الخضراء في بغداد بعد استعراض عناصر مسلحة بغداد- عبدالحسين غزال أوقفت القوات الأمنية فجر الأربعاء في بغداد مسؤولاً كبيراً في الحشد الشعبي بتهمة اغتيال ناشطين، على ما أفاد مصدر أمني رفيع وكالة الصحافة الفرنسية، وذلك في عملية دقيقة حيث القي القبض عليه خلال تنقله بين الانبار وكربلاء، في خطوة غير […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق:ضغوط السلاح والكواليس تصحب التحقيقات مع قيادي في الحشد) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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