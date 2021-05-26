العراق‭:‬ضغوط‭ ‬السلاح‭ ‬والكواليس‭ ‬تصحب‭ ‬التحقيقات‭ ‬مع‭ ‬قيادي‭ ‬في‭ ‬الحشد

2021/05/26 | 23:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غلق‭ ‬مداخل‭ ‬المنطقة‭ ‬الخضراء‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬بعد‭ ‬استعراض‭ ‬عناصر‭ ‬مسلحة‭ ‬ بغداد‭- ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ أوقفت‭ ‬القوات‭ ‬الأمنية‭ ‬فجر‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬مسؤولاً‭ ‬كبيراً‭ ‬في‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬بتهمة‭ ‬اغتيال‭ ‬ناشطين،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬رفيع‭ ‬وكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬دقيقة‭ ‬حيث‭ ‬القي‭ ‬القبض‭ ‬عليه‭ ‬خلال‭ ‬تنقله‭ ‬بين‭ ‬الانبار‭ ‬وكربلاء،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬غير‭ […]

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