العد التنازلي والشرارة الكامنة

2021/05/26 | 23:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام بعيداً‭ ‬عن‭ ‬الأسماء‭ ‬والعناوين‭ ‬وأسباب‭ ‬اعتقال‭ ‬قيادي‭ ‬في‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي،‭ ‬وما‭ ‬تقوله‭ ‬الحكومة‭ ‬من‭ ‬أسباب،‭ ‬وما‭ ‬يسوقه‭ ‬خصومها‭ ‬من‭ ‬اتهامات،‭ ‬فإنّ‭ ‬الوضع‭ ‬الأمني‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬يكشف‭ ‬عن‭ ‬انّ‭ ‬الشرارة‭ ‬التي‭ ‬يحذر‭ ‬منها‭ ‬الجميع‭ ‬والتي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تنتج‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬قوتين‭ ‬مسلحتين‭ ‬في‭ ‬البلد،‭ ‬انما‭ ‬هي‭ ‬شرارة‭ ‬واقعية‭ ‬وليست‭ ‬من‭ ‬نسج‭ ‬الخيال،‭ ‬وأنها‭ […]

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