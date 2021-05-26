2021/05/26 | 23:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زهير_الصباغ تعالج هذه المقالة الدوافع وراء الحرب الضروس التي نشبت بين المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة والكيان الصهيوني الاستعماري.لا يمكن فهم دوافع هذه الحرب الا بعد وضعها في سياقها التاريخي الصحيح، فهي حرب لها أسبابها ومبرراتها.



بدأت الحرب بحادثتين مهمتين: (1) الهجوم البربري للشرطة الصهيونية على المصلين الفلسطينيين في مسجدي الأقصى وقبة الصخرة، (2) بداية موجة جديدة من التطهير العرقي للسكان الفلسطينيين في ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من اشعل نار الفتنة العنصرية في القدس المحتلة - زهير الصباغ) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من اشعل نار الفتنة العنصرية في القدس المحتلة - زهير الصباغ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).