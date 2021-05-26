عن مناهضة التطبيع وسبل التضامن مع الشعب الفلسطيني - مصطفى بنصالح

2021/05/26 | 23:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصطفى_بنصالح في خضم المجزرة الرهيبة التي عاشها ويعيشها الشعب الفلسطيني دفاعا عن أرضه ووطنه المغتصب، انخرطت جماهير شعبنا خلال هذه الأيام في العديد من الوقفات والاحتجاجات تجسيدا للتضامن مع الشعب الفلسطيني المقاوم والبطل.لقد جسدت الجماهير المغربية، وكما هي العادة عبر عشرات السنين، موقفها الثابت والمبدئي من القضية الفلسطينية، محتضنة إياها باعتبارها قضية وطنية لا تقبل المساومة أو المتاجرة أو التوظيف الانتهازي..



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