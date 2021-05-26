كارين جان بيار تدخل التاريخ من بوابة البيت الأبيض

2021/05/26 | 23:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخلت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيار، التاريخ كأول مثلية تتحدث بلسان الرئيس الأميركي من منصة المؤتمرات الصحفية المتلفزة، الأربعاء، كما باتت أول أميركية من أصول أفريقية تتولى هذه المهمة المرموقة، منذ 1991، في عهد الرئيس الأسبق، جورج بوش الأب.

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