ندوة حول دور اعلام الاتحاد الوطني الكوردستاني في مراحل نضالية مختلفة

2021/05/26 | 23:27 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقام مكتب اعلام الاتحاد الوطني الكوردستاني يوم الاربعاء، بمدينة السليمانية، ندوة سلطت الضوء على مراحل اعلام الاتحاد الوطني وذلك بتزامن قرب الذكرى الـ 46 للتأسيس.

شارك في الندوة " دلباك طاهر وشوان كريم كابان وكاروان انور"، الذين تركوا بصمات واضحة داخل اعلام الاتحاد الوطني الكوردستاني، مسلطين الضوء على دور واهمية اعلام الاتحاد الوطني الكوردستاني في مراحل نضالية مختلفة، واستطاع فيها الحفاظ على الريادة في تغطية ملاحم قوات بيشمركة كوردستان كمدرسة تواصل مهامها بشفافية ومصداقية ومواكبة الاحداث والتطورات وتخريج العديد من الكوادر الاعلامية المتميزة.

PUKmedia ترجمة

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