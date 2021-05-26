“أبو علي العسكري” عن اعتقال مصلح: اختطف بعد 7 أيام من التخطيط بمشاركة الـCIA

2021/05/26 | 23:29 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قال المسؤول الأمني لكتائب حزب الله، “أبو علي العسكري”، الأربعاء، إن “الترتيب” لاعتقال القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح “يحاك منذ سبعة أيام” بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية الفريق أحمد ابو رغيف و”بين خلية تابعة لـCIA (وكالة المخابرات المركزية الأميركية)”.وكتب العسكري في تدوينة على تويتر،: “الرواية كما هي: […]

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