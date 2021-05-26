الهجرة تعلن عودة وجبة جديدة تضم مئات النازحين طوعياً إلى الأنبار

2021/05/26 | 23:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، الأربعاء، عودة 664 نازحا كدفعة جديدة من مخيم عامرية الفلوجة في محافظة الانبار الى مناطق سكناهم الاصلية طوعيا.

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وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع علي جهاكير في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (26 أيار 2021)، انه " بتوجيه ومتابعة وزيرة الهجرة و المهجرين ايفان فائق جابرو، تم أعادة الوجبة الاولى من اخر مخيم للنازحين في محافظة الانبار بشكل طوعي وبنحو (137) اسرة وبواقع (664) نازحا الى مناطقهم الاصلية في ( القائم , البغدادي , عنه , الگرمة , الفلوجة و الصقلاوية ) في محافظة الانبار".

وتابع جهاكير أن "عودة النازحين جاءت بعد حل مشاكلهم ودعمهم بالمشاريع والبرامج الخدمية في مناطقهم بالتعاون مع محافظ الانبار و منظمة الهجرة الدولية iom ، فضلا عن اتمام التدقيق الامني لهم بالتنسيق مع الجهات الامنية و تم أيصالهم الى مناطق سكناهم الاصلية بالتعاون مع وزارة النقل".

وأضاف أن "الايام القادمة سيتم تسجيل عودة الاسر النازحة المتبقية من المخيم تمهيدا لغلق المخيم".

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