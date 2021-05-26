إحبط محاولة للإستيلاء على عقار قيمته مليار دينار

2021/05/26 | 23:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إحباط محاولة للإستيلاء على عقار قيمته مليار دينار بغداد – الزمان احبطت هيئة النزاهة محاولةٍ للاستيلاء على عقارٍ عائدٍ للدولة بتواطؤ من بعض منتسبي الجهات المعنية بإزالة التجاوز في محافظة كركوك.وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس أن (فريق عمل مكتب تحقيق كركوك تمكن من إحباط محاولة للتجاوز والاستيلاء على عقار تعود ملكيته لمديرية […]

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