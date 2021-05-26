2021/05/26 | 23:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زيدان يتعهّد لمتظاهري كربلاء بنقل مطالبهم إلى الكاظمي البرلمان يحقّق بالخروقات وسط دعوات لمحاسبة المقصّرين بغداد – الزمان تعتزم لجنة الأمن والدفاع النيابية، تضييف قادة امنيين بشان استهداف الناشطين المدنيين في بغداد والمحاظات.وقال عضو اللجنة زياد الجنابي في تصريح امس ان (اللجنة تعتزم تضييف قادة امنيين بشأن الخروقات الأمنية التي شهدتها المحافظات من […]

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