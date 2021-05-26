2021/05/26 | 23:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كورونا: إرتفاع مقلق للإصابات بعد تراجع الشفاء بغداد – ياسين ياس اعلنت رصد 4718 اصابة بالفايروس وشفاء 3249 حالة وبواقع 26 وفاة جديدة في عموم البلاد.واكد الموقف الوبائي اليومي ، الذي اطلعت عليه (الزمان) امس ان (عدد الفحوصات المختبرية التي اجرتها ملاكات الوزارة ،بلغت اكثر من 44 الف عينة مشتبه اصابتها بالفايروس […]

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