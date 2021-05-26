الأمن النيابية تتحدث عن مشكلة مزمنة تواجه العراق

2021/05/26 | 23:47 - المصدر: بغداد اليوم

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أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، الاربعاء، بان لجنة التحقيق في احداث ساحة التحرير يوم الثلاثاء بدأت مهامها، فيما بين أن مشكلة مزمنة تواجه العراق هي عدم إعلان نتائج التحقيق من قبل اللجان التي تشكل.

وقال العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "سقوط ضحايا في تظاهرات ساحة التحرير ببغداد يوم الثلاثاء مدان ومستنكر كوننا نؤمن بالسلمية وضرورة الانفتاح على كل المطالب المشروعة للمتظاهرين"، مؤكدا أن "الاصابات كانت في صفوف المتظاهرين وقوات الامن والارقام التي نشرت مرتفعة جدا".

واضاف العزاوي، انه "وفق معلوماتنا بان لجنة التحقيق التي امر بها رئيس مجلس الوزراء باشرت مهامها فعليا مساء يوم الثلاثاء ونامل ان تصل الى نتائج خلال فترة وجيزة وان تنشر للراي العام من اجل الشفافية وبيان مجرى الاحداث الحقيقية ومعاقبة ومحاسبة من كان وراء سقوط الضحايا".

واشار الى ان "جزء من المشكلة المزمنة في العراق هي تشكيل لجان لكن تبقى نتائجها للاسف بعيدا عن الرأي العام وهذا امر غير مقبول وهو سبب الغضب الشعبي بين فترة واخرى"، مؤكدا على "ضرورة ان تكون هناك اجابات شافية لذوي الضحايا من يقف وراء قتل ابناءهم بين فترة واخرى".

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