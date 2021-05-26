مجلس الأمن يطالب بالإفراج عن المسؤولين المحتجزين في مالي

2021/05/26 | 23:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، بـ"إطلاق سراح فوري وغير مشروط" لجميع المسؤولين المحتجزين من قبل السلطات الأمنية في مالي.

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