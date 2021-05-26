2021/05/26 | 23:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص /المركز الخبري الوطني كشف مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي ،اليوم الاربعاء، تشكيل تشكيل لجنة مهمتها التحقيق مع مدير عمليات الحشد الشعبي قاسم مصلح.وقال الاعرجي في تصريح خاص لـ”المركز الخبري الوطني”، انه “تم تشكيل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاعرجي يكشف عن تشكيل لجنة مهمتها التحقيق مع قاسم مصلح المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعرجي يكشف عن تشكيل لجنة مهمتها التحقيق مع قاسم مصلح) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعرجي يكشف عن تشكيل لجنة مهمتها التحقيق مع قاسم مصلح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).